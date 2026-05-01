1 мая, 10:03

В Германии отказали в визе священнику РПЦ, назвав церковь «враждебной организацией»

Обложка © Life.ru

Власти Германии отказали в шенгенской визе доценту Московской духовной академии архимандриту Симеону (Томачинскому), сочтя его угрозой безопасности. Причиной стала принадлежность священника к Русской православной церкви, которую в ФРГ назвали «враждебной организацией».

Протоиерей Симеон рассказал, что получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой: «Одно или несколько государств-членов считают, что Вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности».

«Когда я попросил объяснений у сотрудника консульства, мне ответили, что я принадлежу к враждебной организации. На мой вопрос: «Это Русская православная церковьвраждебная организация?» — был дан утвердительный ответ», — написал отец Симеон в своём Telegram-канале.

Священник был официально приглашён представителями Русской православной церкви заграницей на Съезд православной молодёжи Германии в Кёльне, который проходит много лет и куда всегда приезжали священники из России. Все документы, включая официальные приглашения на немецком языке от граждан Германии и купленные билеты, были переданы в консульство.

«Отказ в визе для участия в чисто религиозных мероприятиях мне трудно приписать каким-то своим заслугам. Хотя это, безусловно, в некотором роде признание. Но больше это похоже на открытую дискриминацию РПЦ. Гонения на Церковь расширили свои границы, с Украины на весь Евросоюз», — заключил архимандрит.

Патриарх Кирилл назвал давление Киева на УПЦ религиозными гонениями
Ранее советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов назвал преступным актом повреждение статуи Христа израильским военнослужащим. Он заявил, что этот поступок ставит под вопрос утверждения премьер-министра Биньямина Нетаньяху о защите христианской общины в Израиле, и напомнил о неоднократных заявлениях христианских лидеров о серьёзных проблемах верующих в стране.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
