В Германии отказали в визе священнику РПЦ, назвав церковь «враждебной организацией»

Власти Германии отказали в шенгенской визе доценту Московской духовной академии архимандриту Симеону (Томачинскому), сочтя его угрозой безопасности. Причиной стала принадлежность священника к Русской православной церкви, которую в ФРГ назвали «враждебной организацией».

Протоиерей Симеон рассказал, что получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой: «Одно или несколько государств-членов считают, что Вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности».

«Когда я попросил объяснений у сотрудника консульства, мне ответили, что я принадлежу к враждебной организации. На мой вопрос: «Это Русская православная церковь — враждебная организация?» — был дан утвердительный ответ», — написал отец Симеон в своём Telegram-канале.

Священник был официально приглашён представителями Русской православной церкви заграницей на Съезд православной молодёжи Германии в Кёльне, который проходит много лет и куда всегда приезжали священники из России. Все документы, включая официальные приглашения на немецком языке от граждан Германии и купленные билеты, были переданы в консульство.

«Отказ в визе для участия в чисто религиозных мероприятиях мне трудно приписать каким-то своим заслугам. Хотя это, безусловно, в некотором роде признание. Но больше это похоже на открытую дискриминацию РПЦ. Гонения на Церковь расширили свои границы, с Украины на весь Евросоюз», — заключил архимандрит.

