Тест: Сможете определить 7 фильмов с Юрием Соломиным по кадру? Вы точно не пройдёте с первого раза!

Для многих зрителей Юрий Соломин навсегда остался одним из символов советского кино — интеллигентным, благородным и удивительно убедительным в самых разных ролях. 18 июня исполняется 91 год со дня рождения любимого актёра, давайте почтим его память и проверим, насколько хорошо вы помните фильмы с участием Соломина. Перед вами всего 7 кадров, но не спешите радоваться: даже преданные поклонники часто ошибаются уже на первых вопросах. Сможете узнать все картины и набрать хотя бы 4 из 7? Проверьте свою память и докажите, что вас не так-то просто запутать!