Тест: Сможете определить 7 фильмов с Юрием Соломиным по кадру? Вы точно не пройдёте с первого раза!
18 июня 1935 года родился чудесный актёр Юрий Соломин. Он подарил нам множество ярких ролей, но сможете ли вы угадать их с первого раза всего по одному кадру? Поверьте, большинство проваливают этот тест! Наберите хотя бы 4/7, чтобы не опростоволоситься!
Обложка © коллаж © Life.ru, Фото © фильм «Летучая мышь», режиссёр /сценарист Ян Фрид / Kino-teatr, © фильм «ТАСС уполномочен заявить...», режиссёр Владимир Фокин, сценарист Юлиан Семёнов / Kino-teatr, © фильм «Хождение по мукам», режиссёр Василий Ордынский, сценарист Олег Стукалов-Погодин / Kino-teatr
Для многих зрителей Юрий Соломин навсегда остался одним из символов советского кино — интеллигентным, благородным и удивительно убедительным в самых разных ролях. 18 июня исполняется 91 год со дня рождения любимого актёра, давайте почтим его память и проверим, насколько хорошо вы помните фильмы с участием Соломина. Перед вами всего 7 кадров, но не спешите радоваться: даже преданные поклонники часто ошибаются уже на первых вопросах. Сможете узнать все картины и набрать хотя бы 4 из 7? Проверьте свою память и докажите, что вас не так-то просто запутать!
Продолжая тему кино, вспомните советские фильмы по кадру с прогулкой. Дачный сезон в самом разгаре, поэтому самое время узнать, какой вы важный овощ на грядке! Попробуйте также отличить строки из классических стихотворений от строчек из рэпа.