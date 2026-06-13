Тест: Только сам профессор ответит на 6 вопросов по цитатам из фильма «Собачье сердце»!

«Разруха не в клозетах, а в головах» — многие реплики из фильма «Собачье сердце» давно стали народными афоризмами. Экранизация бессмертной повести Михаила Булгакова разошлась на цитаты и уже несколько десятилетий остаётся одной из самых любимых советских картин. Кажется, что эти фразы знают все, но сможете ли вы вспомнить, кому они принадлежали и как звучали на самом деле? Проверьте свою память и попробуйте ответить на 6 вопросов по цитатам из культового фильма!