Тест: Только сам профессор ответит на 6 вопросов по цитатам из фильма «Собачье сердце»!
«Собачье сердце» — гениальная повесть Михаила Булгакова, а экранизация любима в народе даже больше. Острые фразы Шарикова и профессора давно стали повседневностью. А вы хорошо их помните? Мы подготовили 6 вопросов по цитатам культового фильма. Сможете ответить на все?
Обложка © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk
«Разруха не в клозетах, а в головах» — многие реплики из фильма «Собачье сердце» давно стали народными афоризмами. Экранизация бессмертной повести Михаила Булгакова разошлась на цитаты и уже несколько десятилетий остаётся одной из самых любимых советских картин. Кажется, что эти фразы знают все, но сможете ли вы вспомнить, кому они принадлежали и как звучали на самом деле? Проверьте свою память и попробуйте ответить на 6 вопросов по цитатам из культового фильма!
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