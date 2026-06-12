Тест: Только 4/10 зрителей знают, в каких городах снимались эти кадры из кино СССР. А вы?
12 июня мы отмечаем День России! Наша страна такая большая и разная, а советский кинематограф умел удивлять. Локациями для фильмов становились самые неожиданные места. Сможете ли узнать города по кадрам из кинокартин?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific / memetsaputra, © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Кажется, что «Бриллиантовую руку» или «Кавказскую пленницу» вы выучили наизусть ещё в прошлом веке. Но вот вопрос: а точно ли вы знаете, где снимали эти легендарные кадры? Часто зритель даже не догадывается, что вместо Москвы на экране — Ярославская область, а узкие улочки могли находиться даже не в Союзе. 12 июня, в День России, мы решили проверить вашу внимательность и знание географии. Предупреждаем сразу: получится пройти тест без ошибок только у 4 из 10. Сможете войти в эту четвёрку или оплошаете прямо сейчас? Давайте узнаем, не подвела ли вас память!
Лето и жара уже за окном, а это значит, самое время определить кинокартины СССР по кадрам с пляжами и морем! Слышите гул мотора? Это наши киномотоциклисты! Угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом. А также обязательно узнайте, каким волшебным предметом из русских сказок вы бы были!
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