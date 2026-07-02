5 направлений для отпуска на море летом 2026: Куда поехать, если не в Сочи и Крым Оглавление Почему стоит рассмотреть альтернативы привычным курортам Каспийское побережье — море, горы и древние города Как добраться Пляжи и где остановиться Цены Плюсы и минусы Азовское море — мелководье, косы и детские пляжи Как добраться Пляжи и где остановиться Цены Плюсы и минусы Балтийское побережье — дюны, янтарь и европейская атмосфера Как добраться Пляжи и где остановиться Цены Плюсы и минусы Абхазия — субтропики, чистейшее море и доступные цены Как добраться Пляжи и где остановиться Цены Плюсы и минусы Озёра России Байкал Алтай (Телецкое озеро и Катунь) Карелия (Ладога, Онежское озеро) Ищете спокойный отдых у моря в июле 2026? Пять проверенных направлений: Дагестан, Азовское море, Балтика, Абхазия и озёра России. Цены, транспорт, пляжи. Планируйте отпуск без суеты. 1 июля, 22:35 Куда поехать отдыхать летом 2026 кроме Крыма и Сочи. Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific / diana.grytsku, © ChatGPT

Лето в разгаре, а вы ещё не определились с курортом — или просто хочется попробовать что-то новое? Мы собрали пять отличных направлений, где можно насладиться пляжным отдыхом без лишней суеты: море, солнце, свежий воздух и атмосфера настоящего отпуска.

Почему стоит рассмотреть альтернативы привычным курортам

Если в прошлые годы выбор «куда поехать на море в России» сводился к двум-трем локациям, то летом 2026 года можно открыть для себя совершенно новые туристические направления. Традиционные направления — Сочи, Крым — в этом году переживают нюансы с логистикой и погодой — всё это заставляет туристов внимательнее смотреть на другие направления. И тут открывается много неожиданных вариантов: тёплый Каспий с бескрайними песчаными пляжами, ласковое Азовское море, балтийские дюны в соснах, субтропики Абхазии и кристальные реки и озёра Карелии.

Каспийское побережье — море, горы и древние города

Дагестан остаётся одним из самых недооценённых пляжных направлений России — и именно поэтому здесь так хорошо. Широкие песчаные пляжи тянутся на десятки километров, толпы туристов сюда ещё не добрались, а вода в Каспии прогревается летом до +24…+28 °C. Заход в воду — пологий и мягкий, что идеально для детей.

Отдых в Дагестане летом 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Как добраться

Самый удобный вариант — самолётом до Махачкалы (аэропорт Уйташ): рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Поездом до Махачкалы — комфортный вариант из Москвы (около 36 часов) и с юга России. На автомобиле — по федеральной трассе через Краснодар и Ставрополь.

Пляжи и где остановиться

Лучшие пляжные локации — Каспийск (современная набережная, молодёжная атмосфера), Избербаш (семейный, тихий, чистая вода), Дербент (море плюс прогулки по одному из самых древних городов России). Для формата «горы + море» — любой из курортов как база для поездки в Сулакский каньон.

Цены

Гостевой дом или мини-отель у воды — от 2500 руб./сутки, отель 3–4 звезды в Махачкале или Каспийске будет стоить от 4500 руб./сутки. Обед в местном кафе — от 500 рублей на человека, и это будут огромные порции вкуснейшей кавказской кухни. Готовый тур на 8 дней с проживанием и экскурсиями — от 44 900 рублей с человека.

Плюсы и минусы

Плюсы: бескрайние пляжи без толп, невысокие цены, уникальное сочетание пляжа и горных экскурсий, очень вкусная кухня, гостеприимство. Минусы: инфраструктура развивается, но местами ещё уступает черноморским курортам; в Махачкале пляжи лучше искать чуть за городом. Для семей с детьми — однозначно подходит: пологий берег, тёплое море и невысокие цены делают Дагестан одним из лучших вариантов для семейного отпуска.

Азовское море — мелководье, косы и детские пляжи

Ейск, Тамань, Приморско-Ахтарск — это совершенно особый тип отдыха. Азовское море — самое мелкое и тёплое в России, оно прогревается раньше Чёрного и остаётся комфортным до конца сентября. Длинные песчаные косы, дикие пляжи в километрах от посёлков, лечебные грязи и кайтсёрфинг — это Азов.

Летом 2026 года можно поехать отдыхать на Азовское море. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Как добраться

Поездом — до Ейска (прямые поезда из Москвы), до Тамани — через Краснодар с пересадкой или на автобусе. На автомобиле — по трассе М4 до Краснодара и далее на Ейск или Темрюк, дорога хорошая. Самолётом — до Краснодара (аэропорт Пашковский), далее автобус или такси около двух часов.

Пляжи и где остановиться

Сам Ейск — развитый курортный город с хорошей инфраструктурой, кафе, аттракционами; пляж «Каменка» подходит для детей. Ейская коса и Долгая коса — дикие пляжи с белым песком, до которых добираются на машине или велосипеде. Тамань — для тех, кто хочет тишины, виноградников и истории.

Цены

Жильё в частном секторе у моря — от 1100 руб./сутки, что делает Азов одним из самых бюджетных направлений юга России. Трёхзвёздочный отель в Ейске будет стоить от 3000–3500 рублей за ночь. Неделя на двоих в частном доме с кухней обойдётся примерно в 25 000–40 000 рублей плюс питание.

Плюсы и минусы

Плюсы: самые низкие цены на юге России, невероятно тёплое и мелкое море — идеально для малышей, дикие пляжи, свежая рыба и морепродукты по смешным ценам.

Минусы: в самом Ейске в пик сезона бывает людно; Азовское море не такое живописное, как Чёрное; медуз больше, чем на черноморском побережье. Для семей с маленькими детьми — одно из лучших мест в России: мелководье, тёплая вода и доступные цены.

Балтийское побережье — дюны, янтарь и европейская атмосфера

Калининградская область — это совсем другая Россия. Готические соборы, мощёные улочки, вековые сосны над дюнами и прохладное море. Отдых здесь — скорее атмосферный, чем пляжный в традиционном смысле, но он запоминается надолго.

Летом 2026 года хороший отдых вас ждёт на балтийском побережье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Srg Gushchin

Как добраться

Самолётом до Калининграда (аэропорт Храброво) — прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов; в 2026 году билеты туда-обратно на двоих стоят от 60 000 рублей и выше. Поездом — возможно с транзитом через Белоруссию, для которого понадобится транзитная виза.

Пляжи и где остановиться

Зеленоградск — курортный город-сказка с набережной, кошачьим музеем и широким пляжем; самый популярный у туристов. Светлогорск — камерный и чуть более дорогой, с красивым спуском к морю и янтарными магазинчиками. Куршская коса — объект ЮНЕСКО, 98 км песчаных дюн, реликтовые леса и потрясающие виды; сюда стоит съездить хотя бы на один день. Следует учитывать, что погода в Калининградской области очень непредсказуема. Перед поездкой погоду проверяйте заранее — чтобы выбрать идеальные дни для поездки, смотрите прогноз погоды на июль.

Цены

В 2026 году отдых на Балтике заметно подорожал — цены выросли на 25–30% по сравнению с прошлым сезоном. Неделя в 3* у моря на двоих (жильё с завтраками) обойдётся в 50–80 тыс. рублей без перелёта, в 4* — от 70 до 90 тыс. рублей. Готовый экскурсионный тур на неделю — от 31 500 рублей с человека.

Плюсы и минусы

Плюсы: уникальная европейская атмосфера, красивейшая природа Куршской косы, богатая история и архитектура, целебный хвойный воздух, янтарь, живописная велодорожка вдоль побережья Балтийского моря.

Минусы: море прохладное (+17…+20 °C), подходит не всем любителям «искупаться»; высокий ценник в сезон; перелёт может ударить по кошельку — особенно если брать билеты перед самым вылетом. Для пар и тех, кто ценит атмосферу больше, чем температуру воды, — отличный выбор.

Абхазия — субтропики, чистейшее море и доступные цены

Абхазия — страна, куда россияне ездят десятилетиями, и не зря. Тёплое Чёрное море, прозрачная вода, пальмы, горы на горизонте и очень низкие цены — это точное описание Гагры, Пицунды или Сухума.

Абхазия порадует чистым морем и живописной природой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Как добраться

Самолётом или поездом — до Сочи (Адлер), затем такси или маршрутка до границы (КПП Псоу), переход пешком и такси уже с абхазской стороны до нужного курорта. Весь маршрут от аэропорта Адлер до Гагры занимает 1,5–2 часа. Важно: для въезда в Абхазию нужен загранпаспорт.

Пляжи и где остановиться

Гагра — самое популярное направление, развитая инфраструктура, галечно-песчаные пляжи, горы буквально за спиной. Пицунда — тишина, сосновая роща прямо у пляжа, чистейший воздух, отличный вариант для семей. Сухум — столица, городской формат отдыха, набережная, рестораны, городской колорит. Тем, кто ищет максимум уединения, стоит смотреть в сторону Гудауты или Нового Афона.

Цены

Абхазия — один из самых доступных морских курортов в регионе. Пансионат с трёхразовым питанием «всё включено» в Гагре — от 1640 руб./сутки с человека в июне и от 2490 рублей в августе. В Пицунде — аналогично от 1200 до 2550 руб./сутки с питанием. Неделя на двоих «всё включено» обойдётся от 36 000 до 150 000 рублей в зависимости от уровня отеля и курорта.

Плюсы и минусы

Плюсы: очень доступные цены на жильё и питание, тёплое Чёрное море, субтропическая природа, дружелюбие местных жителей, вкусная кухня. Для семей с детьми — подходит хорошо, особенно Пицунда: спокойная атмосфера, чистый воздух и море, развитая пансионатная система с питанием.

Минусы: связь и интернет в некоторых местах слабее, чем на российских курортах; сервис неоднороден; требуется загранпаспорт. На некоторых курортах туристы жалуются на отравления и ротавирус. Например, в Гаграх. Необходимо следить за чистотой, мыть фрукты.

Озёра России

Не каждый отпуск должен быть у солёного моря. Байкал, Алтай, Карелия — это «водные» направления совершенно другого масштаба и красоты, и летом 2026 года они пользуются огромным спросом.

Байкал

Как добраться: самолётом до Иркутска (рейсы из большинства городов России), далее автобус или машина до Листвянки или Хужира на Ольхоне. Поездом — Транссибирская магистраль до Иркутска.

Цены: готовый тур на 7–8 дней с проживанием и экскурсиями — от 53 900 рублей с человека. Самостоятельно — дешевле, особенно если ехать в хостел или кемпинг.

Плюсы: самое чистое озеро в мире, потрясающие закаты, нерпы, природные заповедники. Минус: вода даже летом прохладная (+14…+18 °C), купаться комфортно не всем.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Алтай (Телецкое озеро и Катунь)

Как добраться: самолётом до Горно-Алтайска или Барнаула, далее машина. На автомобиле — живописный путь по Чуйскому тракту.

Цены: очень широкий разброс — от палатки и готовки на костре до глэмпинга от 5000 руб./сутки. Неделя в комфортном домике у воды на двоих — от 40 000–60 000 рублей.

Плюсы: горные реки и озёра, сплавы, трекинги, конные прогулки, потрясающая природа. Минус: до «тёплого моря» далеко — здесь отдых активный, а не пляжный.

Алтай славится природой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Azimov 007

Карелия (Ладога, Онежское озеро)

Как добраться: поездом или на машине из Санкт-Петербурга — это самый доступный «северный» вариант (3–4 часа езды).

Цены: аренда дома или базы на берегу озера — от 3000–5000 руб./сутки, неделя на двоих — от 25 000–35 000 рублей.

Плюсы: острова, скалы, невероятные закаты в белые ночи, рыбалка, сапборд, возможность сплавать на Кижи. Минус: вода в озёрах прохладная, комфортное купание — июль – август.

Авторы Анна Розанова