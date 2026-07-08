Сомнолог назвала вредные привычки, от которых лучше отказаться перед сном

Поздний плотный ужин может испортить сон и спровоцировать тревожные сновидения, предупредила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва. По её словам, тяжёлая еда за 2–3 часа до сна влияет на состояние организма, что может отражаться и в сновидениях.

«К примеру, из-за рефлюкса (заброса содержимого пищи в верхние дыхательные пути) после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха. Это способно спровоцировать сон, в котором человек задыхается», — отметила собеседница «Москвы 24».

Она также предупредила, что перед сном лучше избегать сладкого, кофеина, острой горячей пищи, интенсивных тренировок и всего, что повышает пульс или вызывает сильные эмоции. Вместо телевизора и соцсетей врач рекомендовала выбрать спокойный ритуал, например, чтение книги при тёплом свете.

Ранее врач объяснил, как спиртное доводит до инсульта. Кроме того, названы скрытые источники сахара, которые годами разрушают сосуды.