Регулярная бессонница связана с риском деменции и проблемами с сердцем, предупреждают врачи

Регулярный недосып может не только ухудшать самочувствие и настроение, но и повышать вероятность развития деменции. К такому выводу пришли специалисты, изучающие влияние ночного отдыха на работу мозга. По словам сомнолога Джошуа Роланда, во время сна организм выполняет важные восстановительные процессы, пишет Parade.

В этот период закрепляются воспоминания, поддерживаются когнитивные функции и выводятся продукты обмена, накопившиеся за день. Эксперт отметил, что нехватка отдыха способна снижать эффективность очищения мозга от бета-амилоида и тау-белка. Эти вещества связывают с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными нарушениями.

Исследования показывают, что хроническое лишение сна может значительно повышать уровень тау-белка. При этом специалисты подчеркивают: плохой режим не является единственной причиной деменции, однако считается одним из важных факторов риска.

Для поддержания здоровья нервной системы врачи рекомендуют спать не менее семи часов в сутки. Наиболее благоприятной продолжительностью считается промежуток от семи до восьми часов за ночь. Значение имеет не только длительность отдыха, но и его качество.

Частые пробуждения нарушают естественные биологические ритмы, что может негативно отражаться на памяти, внимании и других функциях организма. Одной из распространённых причин такого состояния считается апноэ сна. Специалисты напоминают, что это нарушение поддаётся лечению, а своевременное обращение за помощью помогает улучшить самочувствие и снизить риски для здоровья в будущем.

Ранее сомнолог назвал важное правило для тех, кто действительно хочет выспаться. По его словам, важно за два часа до отхода к отдыху убрать все гаджеты.