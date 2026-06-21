Путь к инсульту: Врач назвал скрытые источники сахара, которые годами разрушают сосуды

Пристрастие к сладкому может обернуться сердечно-сосудистой катастрофой. Кардиолог Дмитрий Орлов рассказал, как избыток сахара в рационе напрямую повышает вероятность инсульта.

«Когда человек годами живёт на избытке сахара, его сосуды и сердце работают на износ — повышается давление, развиваются атеросклероз и диабет, и в какой‑то момент это выливается в инсульт или инфаркт», — объяснил он в комментарии «Царьграду».

Постоянно завышенный уровень сахара повреждает сосудистые стенки, ускоряет образование бляшек и усиливает склонность крови к тромбообразованию. Опасность представляют не только очевидные десерты вроде пирожных, но и скрытый сахар. Он прячется в газировке, пакетированных соках, сладких йогуртах, соусах и полуфабрикатах.

При регулярном превышении безопасной нормы организм привыкает к постоянным скачкам глюкозы и инсулина. Следствием становятся инсулинорезистентность и преддиабет.

Орлов советует не обязательно полностью отказываться от сахара, но свести его к разумному минимуму. Достаточно исключить сладкие напитки, сократить десерты и заменить часть привычных лакомств фруктами, орехами и продуктами с высоким содержанием клетчатки.

Даже уменьшение потребления на треть даёт заметный результат: снижается вес, стабилизируется давление, пропадают скачки энергии и перепады настроения. А если добавить физическую активность, снижение стресса и отказ от курения, угрозу инсульта можно значительно уменьшить без жёстких диет и лекарств.

Ранее диетолог назвала мороженое комбинацией жира и сахара, воздействующей на дофаминовую систему. Из всех видов она посоветовала натуральные сорбеты или йогуртовое мороженое, однако напомнила, что и в них присутствует добавленный сахар, поэтому и здесь важно сделать разумный выбор.