Не безобидное дополнение: Life.ru выяснил, сколько сахара мы съедаем вместе с кетчупом

5 июня отмечается Международный день кетчупа. Многие воспринимают его как безобидное дополнение к мясу, картофелю или бутербродам, однако за привычным вкусом может скрываться значительное количество сахара. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Многие считают кетчуп преимущественно томатным продуктом, однако в его состав нередко входит большое количество добавленного сахара. Производители используют его не только для придания соусу более насыщенного вкуса, но и для сохранения стабильной консистенции и длительного срока годности. В зависимости от рецептуры, в 10 граммах кетчупа может содержаться около 1,5–2,5 грамма сахара — это примерно 0,5 чайной ложки. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Если продукты с высоким содержанием сахара регулярно присутствуют в рационе, это может привести к превышению нормы суточной калорийности и набору лишнего веса. На пищеварение влияет не только сахар, но и остальные ингредиенты кетчупа. Обычно в нём есть томатная паста, уксус или другие кислоты, соль, специи, пряности, иногда — усилители вкуса и загустители. Именно эти компоненты придают соусу яркий вкус, но у чувствительных людей могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Если человек здоров и ест кетчуп редко и понемногу, скорее всего проблем не будет. Но при рефлюксной или язвенной болезни, синдроме раздражённого кишечника самочувствие после употребления кетчупа может ухудшиться. После еды может появиться изжога, кислый привкус во рту, жжение за грудиной, тяжесть или боль в верхней части живота. Особенно часто это происходит, если кетчуп едят вместе с фастфудом, например, с картофелем фри, бургерами, хот-догами, наггетсами.

По словам эксперта, при выборе кетчупа стоит читать состав на упаковке. Лучше выбирать варианты, где на первых местах указаны томаты или томатная паста, а сахара, соли и лишних добавок немного. Также важно учитывать вклад соуса в общую калорийность рациона. Если порция небольшая и человек укладывается в свою суточную норму калорий, кетчуп может оставаться частью сбалансированного питания.

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