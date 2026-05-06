«Сахара как в десерте»: Россиянам раскрыли неприятную правду о любимых соусах

Настоящая угроза для фигуры кроется не в жирном стейке или жареной картошке, а в соусах, которые взламывают механизм насыщения. Об этом «Радио 1» рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Жиры и сахар в магазинных соусах, по словам эксперта, «отключают» сигнал «стоп» в мозге, и человек съедает в 2–3 раза больше обычного.

«Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешёвые растительные масла и стабилизаторы, а в кетчупе количество сахара зачастую сравнимо с десертом», — сказала она.

Даже ложка майонеза превращает содержащиеся в лёгком салате 50 ккал в 230 ккал. Он считается самым калорийным соусом, и та самая ложка как раз и составляет суточную норму. При этом кетчупа можно съесть не более двух ложек в день. Эксперт советует дозировать соусы и оставлять их для праздников, а не употреблять вместе с любой едой.

Люди часто ошибаются в расчёте калорийности «полезных» продуктов — орехов, соусов, напитков. Рабочая стратегия включает баланс калорий, достаточное количество белка, регулярную физическую нагрузку и здоровый сон.