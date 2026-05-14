«Мамонтов давно нет»: Откуда взялся стереотип, что жарить шашлык — это мужское дело
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Психолог Александра Миллер объяснила, почему в народной традиции маринование шашлыка считается женской обязанностью, а жарка у мангала — мужским ритуалом. По её словам, это удобная социальная конструкция, где мужчина получает публичную славу, а женщина работает в тени. В беседе с Life.ru психолог высказалась о гендерных стереотипах вокруг приготовления мяса на углях.
Женщина в фартуке колдует над миской с луком и уксусом, при этом умудряется успеть нарезать хлеб, достать кетчуп и шёпотом поругаться с мужем, который «копается с мангалом уже полтора часа». А мужчина с важным видом шаманского бубна переворачивает куски мяса, делая вид, что от этого зависит судьба цивилизации.
Психолог задаётся вопросом, почему сложилось так, что жарить шашлык считается сакральным мужским таинством, а маринование — уделом женщин, и не превратили ли мы снова на ровном месте кулинарию в битву полов с шампурами в руках.
Сторонники патриархального шашлыка скажут: «Так было всегда. Мужчина — охотник, он у костра, он мясо добыл, он его и готовит». Звучит гордо, но есть нюанс: добыли вы, дорогие мои, максимум в ближайшем супермаркете. Охотничий инстинкт проснулся — выбрать кусок посочнее в пластиковом контейнере. А мамонтов, простите, давно нет.
Сегодня этот ритуал прошлых веков превратился в удобную социальную конструкцию. Мужчина получает корону и право командовать: «Несите соль! Да не сюда, балбесы!» А женщина получает возможность не дышать дымом, но при этом выслушивать критику: «А почему пересолила? А жёсткое! А угли не те!»
Отрицать очевидное не буду. В жарке шашлыка есть своя физика и магия: поймать момент, не сжечь, сохранить сок. Это требует сноровки. А в мариновании — химия и терпение: рассчитать кислоту, время, не превратить мясо в тряпку. Казалось бы, оба процесса равноценны. Но почему один считается «бабьим делом», а другой — «настоящим мужским»?
Психолог объясняет, что жарка шашлыка — это публичное мужское занятие, своего рода спектакль, когда все гости собираются у мангала, а мужчина оказывается в центре внимания, становясь героем, кормильцем и Прометеем, приносящим огонь и мясо. Маринование же — процесс скрытый, кухонный, домашний, где никто не аплодирует и не видит, как человек режет лук и плачет над миской; это работа «заднего плана», которую принято не замечать.
И вот тут начинается самое интересное. Когда шашлык удался — хвалят того, кто жарил: «О, Саня, красавчик, прожарка божественная!» А когда подгорел или пересолен — взгляды невольно косятся на мариновавшую. То есть подвиг присваивает себе один, а ответственность делят на двоих. Удобно, правда?
По мнению психолога, шашлык одинаково хорошо могут пожарить и женщины, и мужчины, только женщины не устраивают из этого шоу, а сил вкладывают больше, поэтому занятие это скорее женское. В итоге жарить стоит тем, «кто не боится ни углей, ни критики».
Ранее Life.ru писал, что приготовление трёх порций шашлыка из свиной шеи в начале мая обойдётся примерно в 280 рублей (включает 500 г мяса и 250 г лука для маринада). Расширенная пикниковая корзина с добавлением килограмма помидоров, килограмма огурцов, бутылочки кетчупа и 150 г зелени обойдётся уже в 830 рублей. Свинина второй год подряд остаётся самым выгодным вариантом для шашлыка в крупных сетях: минимальная цена килограмма полностью готового к жарке мяса стартует от 250 рублей, и за последние 12 месяцев цены на свиной шашлык двигались в русле инфляции, но лидерство сохранили.
