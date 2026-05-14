«Мамонтов давно нет»: Откуда взялся стереотип, что жарить шашлык — это мужское дело

Психолог Александра Миллер объяснила, почему в народной традиции маринование шашлыка считается женской обязанностью, а жарка у мангала — мужским ритуалом. По её словам, это удобная социальная конструкция, где мужчина получает публичную славу, а женщина работает в тени. В беседе с Life.ru психолог высказалась о гендерных стереотипах вокруг приготовления мяса на углях.

Женщина в фартуке колдует над миской с луком и уксусом, при этом умудряется успеть нарезать хлеб, достать кетчуп и шёпотом поругаться с мужем, который «копается с мангалом уже полтора часа». А мужчина с важным видом шаманского бубна переворачивает куски мяса, делая вид, что от этого зависит судьба цивилизации. Александра Миллер Психолог

Психолог задаётся вопросом, почему сложилось так, что жарить шашлык считается сакральным мужским таинством, а маринование — уделом женщин, и не превратили ли мы снова на ровном месте кулинарию в битву полов с шампурами в руках.

Сторонники патриархального шашлыка скажут: «Так было всегда. Мужчина — охотник, он у костра, он мясо добыл, он его и готовит». Звучит гордо, но есть нюанс: добыли вы, дорогие мои, максимум в ближайшем супермаркете. Охотничий инстинкт проснулся — выбрать кусок посочнее в пластиковом контейнере. А мамонтов, простите, давно нет. Александра Миллер Психолог

Сегодня этот ритуал прошлых веков превратился в удобную социальную конструкцию. Мужчина получает корону и право командовать: «Несите соль! Да не сюда, балбесы!» А женщина получает возможность не дышать дымом, но при этом выслушивать критику: «А почему пересолила? А жёсткое! А угли не те!»

Отрицать очевидное не буду. В жарке шашлыка есть своя физика и магия: поймать момент, не сжечь, сохранить сок. Это требует сноровки. А в мариновании — химия и терпение: рассчитать кислоту, время, не превратить мясо в тряпку. Казалось бы, оба процесса равноценны. Но почему один считается «бабьим делом», а другой — «настоящим мужским»? Александра Миллер Психолог

Психолог объясняет, что жарка шашлыка — это публичное мужское занятие, своего рода спектакль, когда все гости собираются у мангала, а мужчина оказывается в центре внимания, становясь героем, кормильцем и Прометеем, приносящим огонь и мясо. Маринование же — процесс скрытый, кухонный, домашний, где никто не аплодирует и не видит, как человек режет лук и плачет над миской; это работа «заднего плана», которую принято не замечать.

И вот тут начинается самое интересное. Когда шашлык удался — хвалят того, кто жарил: «О, Саня, красавчик, прожарка божественная!» А когда подгорел или пересолен — взгляды невольно косятся на мариновавшую. То есть подвиг присваивает себе один, а ответственность делят на двоих. Удобно, правда? Александра Миллер Психолог

По мнению психолога, шашлык одинаково хорошо могут пожарить и женщины, и мужчины, только женщины не устраивают из этого шоу, а сил вкладывают больше, поэтому занятие это скорее женское. В итоге жарить стоит тем, «кто не боится ни углей, ни критики».

