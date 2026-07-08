Сердечникам и мигренникам грозят приступы из-за эффекта Фудзивары в Москве

Аномально сильные ливни в Москве из-за эффекта Фудзивары могут отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями. Особенно внимательно к резким изменениям погоды стоит отнестись пациентам с проблемами сердца и сосудов. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, как суперциклон может отразиться на самочувствии и кому стоит быть особенно внимательным.

«Многие в такую погоду жалуются на головную боль, слабость, сонливость, скачки артериального давления. Сам по себе ливень не приводит к болезням, однако резкая смена погоды может сказаться на самочувствии. Колебания атмосферного давления, повышение влажности, изменение температуры воздуха и снижение содержания кислорода», — пояснила Уланкина.

Врач-терапевт Уланкина пояснила, что изменения погоды особенно остро ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, мигренью, хроническими болезнями суставов и повышенной метеочувствительностью. По словам врача, в такие периоды пациенты часто жалуются на головную боль, слабость, сонливость и трудности с концентрацией. У страдающих мигренью дожди могут спровоцировать очередной приступ. Высокая влажность с жарой ухудшает теплоотдачу, из-за чего организм быстрее утомляется, а привычные нагрузки даются тяжелее.

Врач также отметила, что на самочувствие влияет недостаток естественного света — циркадные ритмы сбиваются, что сопровождается спадом энергии и ухудшением эмоционального фона. Чтобы снизить влияние непогоды, Уланкина советует соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не переутомляться. Людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями желательно чаще контролировать артериальное давление.

«Если же появляются сильная головная боль, боль или чувство сдавления в груди, выраженная одышка, головокружение либо другие необычные симптомы, не стоит объяснять их только непогодой — лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидаются аномально дождливые выходные из-за редкого эффекта Фудзивары, когда циклоны «Бернадетт» и «Каспиец» объединятся в мощный вихрь. За два дня в столице может выпасть до 67 литров на квадратный метр, что составляет почти 80% месячной нормы. Он также отметил, что «Каспиец» обычно не активен летом.