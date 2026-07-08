82 года званию «Мать-героиня»: кто может получить высшую награду и какие льготы положены многодетным в 2026

8 июля 2026 года исполняется 82 года со дня учреждения звания «Мать-героиня». Впервые оно появилось в СССР в 1944 году, а сегодня это звание вновь входит в российскую наградную систему. Его восстановили в 2022 году Указом Президента РФ № 558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации». Life.ru рассказывает, кто в 2026 году может получить высшую награду, для которой предполагается предоставить гарантии, аналогичные званию «Герой Труда», что за льготы положены матерям-героиням и какую поддержку могут получить многодетные семьи.

Что за звание «Мать-героиня» и чем отличается от многодетной семьи?

Что такое звание «Мать-героиня» и может ли получить его многодетная семья в 2026 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Важно понимать, что многодетная семья — это семья с тремя и более детьми. Такой статус в России устанавливается бессрочно, но меры поддержки предоставляются, как правило, до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет, если он учится очно. Это закреплено Указом Президента РФ № 63 от 23 января 2024 года. А кто же тогда может претендовать на высшую награду, связанную с материнством?

Звание «Мать-героиня» — более высокая и редкая форма государственного признания. Оно присваивается женщине, которая родила и воспитала 10 и более детей. Но важно: звание присваивается не сразу при рождении 10-го ребёнка, а по достижении десятым ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. При этом сама мать и дети должны быть гражданами России, а семья должна характеризоваться как социально ответственная: обеспечивать детям заботу о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Давайте подробнее поговорим о том, кто и на каких условиях может получить звание «Мать-героиня»?

Кто может получить звание «Мать-героиня»?

Как получить звание «Мать-героиня» в 2026 году и какие выплаты положены семье? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Итак, на звание может быть представлена женщина, которая родила и воспитала 10 или более детей. Десятому ребёнку на момент представления к награде должен исполниться как минимум один год. Остальные дети должны быть живы, но есть исключения: учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания при предусмотренных законом обстоятельствах.

Однако получить звание «автоматически» нельзя. Это государственная награда, поэтому обычно сначала собираются документы о семье, детях, условиях жизни, обучении и воспитании, затем материалы проходят через уполномоченные органы региона и направляются на дальнейшее рассмотрение. Life.ru собрал список всех необходимых документов ниже. Но в регионах порядок может отличаться, поэтому начинать лучше с органа соцзащиты, администрации муниципалитета или МФЦ по месту жительства.

Для получения звания обычно требуются следующие документы: паспорт заявителя;

свидетельства о рождении всех детей;

документы о гражданстве детей;

документы, подтверждающие воспитание детей (справки из образовательных учреждений, характеристики);

сведения о составе семьи;

документы о месте жительства;

при необходимости — документы о наградах, достижениях детей или особых обстоятельствах (например, гибели при исполнении долга).

Какие выплаты и льготы положены матери-героине в 2026 году?

Какие выплаты и льготы положены матери-героине в 2026 году? Полный список выплат и льгот. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выплаты матерям-героиням. При присвоении звания женщина получает единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Эта выплата установлена Указом Президента РФ № 558. Кроме того, Федеральный закон № 435-ФЗ установил ежемесячную денежную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также предусмотрена ежегодная индексация с 1 февраля. После индексации 2026 года Социальный фонд России сообщает о размере выплаты около 76,5 тыс. рублей в месяц. Эта ежемесячная выплата назначается территориальным органом СФР на основании сведений о присвоении звания, то есть без отдельного заявления от женщины. При этом закон даёт право выбора: получать денежную выплату или часть льгот в натуральной форме. Если женщина выбирает ЕДВ, отдельные льготы могут не предоставляться, за исключением мер, прямо сохранённых законом.

Льготы для матерей-героинь в 2026 году. Федеральный закон № 435-ФЗ закрепляет целый блок социальных гарантий. Среди них: внеочередная бесплатная медицинская помощь, бесплатные лекарства по рецептам, изготовление и ремонт зубных протезов, преимущественное обеспечение санаторно-курортными путёвками при медицинских показаниях. В жилищной сфере предусмотрены льготы по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта, а также право на бесплатное получение земельного участка в случаях и порядке, которые устанавливают регионы.

Есть и транспортные гарантии: бесплатный проезд один раз в год туда и обратно отдельными видами транспорта, бесплатное пользование городским и пригородным транспортом, внеочередное приобретение билетов, а также право пользоваться залами повышенной комфортности или залами для официальных лиц вместе с сопровождающим.

Какие льготы положены многодетным семьям в 2026 году?

Льготы для многодетных семей в 2026 году: как получить статус многодетной семьи и какие льготы положены? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 2024 года в России действует единый подход: многодетной считается семья с тремя и более детьми, а статус устанавливается бессрочно. Но период фактического получения мер поддержки связан с возрастом детей: до 18 лет старшего ребёнка или до 23 лет, если он учится очно.

Многодетным семьям гарантируются меры поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение страховой пенсии многодетным матерям, профессиональное обучение родителей и дополнительное профобразование, а также право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в порядке, который определяет субъект РФ.

Регионам рекомендовано предоставлять многодетным семьям бесплатные лекарства детям до 6 лет по рецептам, бесплатный проезд школьникам, бесплатное питание обучающимся, обеспечение школьной и спортивной формой, первоочередной приём в детские сады, льготы по оплате ЖКУ не ниже 30% и содействие в улучшении жилищных условий. Конкретный порядок и объём таких мер устанавливаются региональными нормативными актами. Оформить и подтвердить статус многодетной семьи можно через «Госуслуги». Электронное удостоверение представляет собой QR-код с данными о статусе семьи и может использоваться для подтверждения права на льготы.

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