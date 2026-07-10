Во Франции из-за аномальной жары четыре раза останавливали реакторы АЭС

Аномально высокая температура во Франции привела к четырём временным остановкам работы реакторов атомных электростанций менее чем за месяц. Такие меры связаны с требованиями по защите окружающей среды. Об этом сообщил телеканала BFMTV.

«Это четвёртый раз в этом году, когда EDF временно останавливает реакторы», — говорится в материале.

Французская энергетическая компания EDF была вынуждена несколько раз снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки из-за сильной жары. Число подобных случаев за короткий период уже в два раза превысило показатель за весь 2025 год.

Причиной ограничений стали правила эксплуатации атомных станций. При экстремально высоких температурах использование воды из рек для охлаждения реакторов может привести к чрезмерному нагреву водоёмов. Такое повышение температуры способно негативно повлиять на экосистемы и создать угрозу для растений и животных. Чтобы избежать этих последствий, операторы вынуждены временно уменьшать выработку энергии или отключать отдельные мощности.

При этом влияние таких мер на общий энергетический баланс Франции остаётся незначительным. Однако специалисты предупреждают, что из-за изменения климата подобные ситуации могут происходить всё чаще.

Ранее во Франции сообщалось о росте смертности на фоне сильной жары, охватившей страну. За период с 22 по 28 июня было зарегистрировано около 2025 дополнительных смертей. Окончательное число погибших может оказаться выше после завершения подсчётов.