Европа плавится: Экстремальная жара унесла жизни уже 10 тысяч человек

Экстремальная жара в Европе могла стать причиной смерти как минимум десяти тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра мониторинга смертности (EuroMOMO), который собирает и анализирует сведения из 27 стран ЕС при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На 26-й неделе года число летальных исходов сверх ожидаемого уровня превысило десять тысяч среди жителей всех возрастов. Самой уязвимой группой оказались люди старше 65 лет — на них пришлось более девяти тысяч случаев.

Особенно тревожная ситуация сложилась в Бельгии и Франции. Умеренный рост показателей отмечен в Испании, Нидерландах и Швейцарии, а Великобритания, Германия и Италия вошли в категорию стран с относительно низкой избыточной смертностью.

Во Франции за неделю с 22 по 28 июня на фоне сильной жары умерли около 2025 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Стефани Рист, уточнив, что итоговые данные ещё могут измениться. Наибольший рост смертности зафиксирован среди жителей старше 45 лет.