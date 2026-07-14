Жителям Мюнхена запретили поливать клумбы днём и набирать бассейны из-за жары

В Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за продолжительной засухи и резкого роста потребления. Ранее призывы к жителям экономить ресурс не дали заметного результата. Об этом пишет Bild.

Горожанам запретили наполнять частные бассейны, декоративные водоёмы, фонтаны и другие резервуары. Часть муниципальных объектов также временно отключат. Поливать сады, клумбы и декоративные растения теперь разрешено только с 19:00 до 09:00. Исключения предусмотрены для сельскохозяйственных угодий и некоторых общественных территорий.

Кроме того, автомобили нельзя мыть вне специализированных комплексов. Под запрет попала и очистка частных участков с помощью аппаратов высокого давления. Обычно город расходует около 300 млн литров воды в сутки. Во время жары этот показатель вырос примерно до 360 млн.

Ограничения будут действовать на фоне дефицита осадков и повышенной нагрузки на систему водоснабжения. Власти рассчитывают, что новые правила помогут сократить расход и сохранить запасы.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Европе могла стать причиной смерти как минимум десяти тысяч человек. Самой уязвимой группой оказались люди старше 65 лет — на них пришлось более девяти тысяч случаев. Особенно тревожная ситуация сложилась в Бельгии и Франции. Умеренный рост показателей отмечен в Испании, Нидерландах и Швейцарии, а Великобритания, Германия и Италия вошли в категорию стран с относительно низкой избыточной смертностью.