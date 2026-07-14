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14 июля, 14:33

Свобода, равенство, пекло: Во Франции отменяют балы в День взятия Бастилии из-за жары

Во Франции отменяют фейерверки и балы в День взятия Бастилии из-за жары

Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Празднование Дня взятия Бастилии 14 июля 2026 года во Франции оказалось омрачено третьей за лето волной жары и крупными лесными пожарами. Во многих городах отменили фейерверки и традиционные балы, чтобы не создавать новых очагов возгорания и не перегружать экстренные службы, пишет The Guardian.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа: огонь охватил около 2050 гектаров, примерно тысячу человек эвакуировали. С начала 2026 года во Франции выгорело 32 тысячи гектаров — больше, чем за весь предыдущий пожароопасный сезон.

На фоне чрезвычайной обстановки в Париже всё же прошёл военный парад с участием французского президента Эмманюэля Макрона и иностранных лидеров, включая Владимира Зеленского. Праздничные мероприятия также совпали с десятой годовщиной теракта в Ницце, жертв которого почтили минутой молчания.

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Кстати, знаменитый лес Фонтенбло загорелся не из-за знойной погоды, а из-за поджигателей, которых недавно задержали французские правоохранители. Власти подозревают в поджоге 59 человек, 29 из которых оказались несовершеннолетними.

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Владимир Озеров
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