Во Франции задержали подозреваемых в поджоге знаменитого леса Фонтенбло

Крупный пожар в одном из самых известных лесных массивов Франции мог стать результатом умышленного поджога. Власти страны сообщили о задержании двух человек, которых подозревают в причастности к возгоранию в лесу Фонтенбло под Парижем.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что нынешним летом в стране зафиксировали необычно большое количество случаев умышленных поджогов. По его словам, всего правоохранители задержали 59 человек, которых подозревают в возникновении лесных пожаров по всей территории страны.

«Другие действовали по неосторожности, а третьи – по глупости», – отметил министр, комментируя причины различных возгораний.

Из общего числа задержанных 29 человек оказались несовершеннолетними. Семь подозреваемых, которые признались в намеренном поджоге деревьев, уже ожидают судебного разбирательства. Власти также обратили внимание, что для некоторых нарушителей подобные действия стали повторным правонарушением.

Пожар в лесу Фонтенбло начался 12 июля и пока не был полностью локализован. Огонь распространился на территории около 1300 гектаров, специалисты продолжают бороться с последствиями возгорания.

Фонтенбло считается одним из самых известных природных районов Франции и расположен примерно в 60 километрах от Парижа. Лес ежегодно посещают тысячи туристов, а его территория находится под особой охраной.

Ранее Life.ru писал, что сильный лесной пожар на севере Уэльса вынудил жителей нескольких деревень покинуть свои дома. Спасатели столкнулись с трудностями из-за большой площади возгорания и сложных погодных условий. На фоне экстремальной жары власти региона предупредили о высокой опасности новых пожаров.