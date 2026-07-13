Россиян нет среди опознанных жертв пожара в Бангкоке

Среди погибших при пожаре в баре в Бангкоке российских граждан нет. Личности десяти жертв трагедии уже установлены, сообщили в полиции Таиланда.

«В результате пожара в баре в районе Латпхрау погибли 27 человек. На данный момент установлены личности 10 погибших, среди которых девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса», — заявили в ведомстве.

Напомним, в Бангкоке при пожаре в ресторане погибли 27 человек, десятки пострадали. Огонь вспыхнул в пабе рядом с известным рынком Чатучак. Предварительно, в помещении произошёл взрыв. Люди в панике выбегали на улицу, многие обгорели, район затянуло едким дымом. Экстренные службы работают на месте, число жертв может вырасти.