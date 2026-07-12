Сильный пожар после взрыва в ресторане Бангкока унёс жизни 27 человек

Сильный пожар в ресторане Бангкока унёс жизни по меньшей мере 27 человек. Десятки посетителей получили ожоги и отравление дымом. Об этом сообщает агентство AP. Информации о наличии россиян среди жертв пока не поступало.

Огонь вспыхнул в пабе района Чатучак на севере тайской столицы. Заведение расположено рядом со знаменитым одноимённым рынком. По предварительным данным, в помещении произошёл взрыв. Специалисты выясняют причины ЧП.

Пожар в ресторане Бангкока. Видео © X / Shafek Koreshe

Очевидцы рассказали, что обгоревшие люди в панике выбегали на улицу. Район окутал густой едкий дым. Многие прохожие надышались опасными веществами. На месте происшествия работают все экстренные службы города. Число погибших может вырасти.

Ранее жителей нескольких деревень на севере Уэльса эвакуировали из-за сильного задымления от лесного пожара. Возгорание началось утром в воскресенье в горной местности неподалёку от города Конуи.