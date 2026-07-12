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12 июля, 20:39

Сильный пожар после взрыва в ресторане Бангкока унёс жизни 27 человек

Обложка © X / T_CAS videos

Обложка © X / T_CAS videos

Сильный пожар в ресторане Бангкока унёс жизни по меньшей мере 27 человек. Десятки посетителей получили ожоги и отравление дымом. Об этом сообщает агентство AP. Информации о наличии россиян среди жертв пока не поступало.

Огонь вспыхнул в пабе района Чатучак на севере тайской столицы. Заведение расположено рядом со знаменитым одноимённым рынком. По предварительным данным, в помещении произошёл взрыв. Специалисты выясняют причины ЧП.

Пожар в ресторане Бангкока. Видео © X / Shafek Koreshe

Очевидцы рассказали, что обгоревшие люди в панике выбегали на улицу. Район окутал густой едкий дым. Многие прохожие надышались опасными веществами. На месте происшествия работают все экстренные службы города. Число погибших может вырасти.

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Ранее жителей нескольких деревень на севере Уэльса эвакуировали из-за сильного задымления от лесного пожара. Возгорание началось утром в воскресенье в горной местности неподалёку от города Конуи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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