Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы

Появились кадры с места пожара в жилом доме на улице Криворожская на юге Москвы. После ликвидации возгорания внутри квартиры обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Пожар в квартире на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На опубликованных кадрах видны последствия ночного возгорания в квартире многоэтажного дома. Пожар произошёл в тёмное время суток, после его тушения спасатели обнаружили в помещении тело мужчины 1978 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Причину появления огня определит пожарно-техническая экспертиза.

Чертановская межрайонная прокуратура Москвы взяла проверку ситуации на контроль. Сотрудники ведомства будут следить за ходом процессуальных мероприятий и итогами проверки по факту произошедшего.

Напомним, что пожар в доме на улице Криворожская на юге Москвы начался после мощного взрыва, который произошёл около 03:30. Причиной происшествия могла стать детонация пиротехнических изделий, хранившихся в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже здания.