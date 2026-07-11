Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы
Последствия пожара в квартире на юге Москвы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Появились кадры с места пожара в жилом доме на улице Криворожская на юге Москвы. После ликвидации возгорания внутри квартиры обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Пожар в квартире на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На опубликованных кадрах видны последствия ночного возгорания в квартире многоэтажного дома. Пожар произошёл в тёмное время суток, после его тушения спасатели обнаружили в помещении тело мужчины 1978 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Причину появления огня определит пожарно-техническая экспертиза.
Чертановская межрайонная прокуратура Москвы взяла проверку ситуации на контроль. Сотрудники ведомства будут следить за ходом процессуальных мероприятий и итогами проверки по факту произошедшего.
Напомним, что пожар в доме на улице Криворожская на юге Москвы начался после мощного взрыва, который произошёл около 03:30. Причиной происшествия могла стать детонация пиротехнических изделий, хранившихся в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже здания.
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