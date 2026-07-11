Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 09:25

Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы

Последствия пожара в квартире на юге Москвы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Последствия пожара в квартире на юге Москвы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Появились кадры с места пожара в жилом доме на улице Криворожская на юге Москвы. После ликвидации возгорания внутри квартиры обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Пожар в квартире на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На опубликованных кадрах видны последствия ночного возгорания в квартире многоэтажного дома. Пожар произошёл в тёмное время суток, после его тушения спасатели обнаружили в помещении тело мужчины 1978 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Причину появления огня определит пожарно-техническая экспертиза.

Чертановская межрайонная прокуратура Москвы взяла проверку ситуации на контроль. Сотрудники ведомства будут следить за ходом процессуальных мероприятий и итогами проверки по факту произошедшего.

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушили спустя два дня
Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушили спустя два дня

Напомним, что пожар в доме на улице Криворожская на юге Москвы начался после мощного взрыва, который произошёл около 03:30. Причиной происшествия могла стать детонация пиротехнических изделий, хранившихся в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже здания.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar