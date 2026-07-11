В Москве при взрыве пиротехники в жилом доме погиб человек

Ночной инцидент произошел около 03:30 в многоэтажном строении на улице Криворожской. В Нагорном районе столицы зафиксировали мощный взрыв, спровоцировавший серьезное возгорание, пишет SHOT.

По предварительной информации, причиной ЧП стала детонация пиротехники. Опасные предметы хранились в двухкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже здания.

Ударная волна и последующее пламя заблокировали пути эвакуации для жильцов нескольких уровней. Оказавшиеся в ловушке граждане подавали сигналы о помощи, пока пожарные расчёты пробивались к очагу возгорания.

Сотрудники экстренных служб вывели из задымленных помещений 11 человек, включая одного ребёнка. Спасательная операция позволила избежать большего числа жертв в охваченном огнём подъезде.

Помещение, где случился инцидент, выгорело дотла. При осмотре руин сотрудники обнаружили тело погибшего.

Сейчас на месте работают эксперты. Специалистам предстоит точно установить обстоятельства случившегося и проверить версию о ненадлежащем хранении взрывоопасных изделий.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на медицинский объект в Херсонской области. Удар был нанесён по подстанции скорой помощи при Ивановской центральной районной больнице. В результате происшествия погиб сотрудник учреждения.Кроме того, повреждения получили автомобили скорой помощи и расположенная на территории больницы хозяйственная постройка.