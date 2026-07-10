В Красногорске локализовали пожар в ТЦ, из здания эвакуировали 340 человек

В подмосковном Красногорске пожар в торговом центре «ТераБит» локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Предварительная причина — нарушение правил безопасности при работах на крыше, из-за которых загорелась кровля здания.

«Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 кв. метров. <...> Эвакуировано 340 человек», — написали в телеграм-канале.

По данным МЧС, меры пожарно-спасательных подразделений позволили оперативно локализовать возгорание, а к 20:25 открытое горение было ликвидировано. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, чтобы проверить оставшиеся помещения и убедиться в полной безопасности здания.

Ранее Life.ru публиковал видео произошедшего. На кадрах видно, что огонь охватил крышу и верхние этажи здания.