ТЦ в Ижевске горит на площади 1250 «‎квадратов»

В Ижевске произошёл крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма. Площадь открытого горения достиг около 1250 квадратных метров.

«Происходит открытое горение в строительном торговом центре на улице Пойма. Предварительная площадь пожара — 1250 кв. м», — утчонили в пресс-службе МЧС России.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

А ранее в курортном посёлке Лазаревское в Краснодарском крае после удара молнии загорелись рестораны. Огонь их полностью уничтожил к приезду пожарных.