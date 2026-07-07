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7 июля, 05:34

ТЦ в Ижевске горит на площади 1250 «‎квадратов»

Обложка © Телеграм / ТАТАРЛЕНДИЯ

Обложка © Телеграм / ТАТАРЛЕНДИЯ

В Ижевске произошёл крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма. Площадь открытого горения достиг около 1250 квадратных метров.

«Происходит открытое горение в строительном торговом центре на улице Пойма. Предварительная площадь пожара — 1250 кв. м», — утчонили в пресс-службе МЧС России.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

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Андрей Бражников
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