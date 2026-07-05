Молния сожгла несколько ресторанов в курортном посёлке около Сочи
В курортном посёлке Лазаревское в Краснодарском крае после удара молнии загорелись несколько заведений общественного питания. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
Видео © Telegram / «Типичный Сочи».
По информации источника, ночью молния попала в одно из кафе, расположенное на территории Судоверфи. Несмотря на сильный дождь, в здании вспыхнул пожар, который быстро распространился на соседние постройки.
Огонь уничтожил несколько ресторанов. Прибывшие пожарные занимались в основном локализацией возгорания, поскольку часть зданий уже была полностью охвачена огнём. По предварительным данным, пострадавших нет — посетители и персонал успели покинуть помещения.
Ранее в Ставрополе произошёл крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. Возгорание началось днём в субботу. Причиной происшествия могла стать разгерметизация газового баллона. Площадь пожара быстро увеличилась с 1 тысячи до 5 тысяч квадратных метров, что осложнило работу экстренных служб. Прокуратура начала проверку.
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Обложка © Telegram / «Типичный Сочи».