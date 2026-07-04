Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Ставрополе

Прокуратура Промышленного района Ставрополя организовала проверку по факту пожара, который произошёл на складе лакокрасочных материалов, расположенном на проспекте Кулакова в индустриальном парке «СКИП Мастер». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство устанавливает причины и условия произошедшего, а также проверит, как соблюдались требования пожарной и промышленной безопасности. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, возгорание произошло днём в субботу. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона. В результате происшествия пострадал один человек. Площадь пожара быстро увеличилась с 1 тысячи квадратных метров до 5 тысяч. Для борьбы с огнём были задействованы вертолёт Ми-8 МЧС России и аэромобильная группировка из более чем 160 человек и 36 единиц техники.