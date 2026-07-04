Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до пяти тысяч квадратов

Пожар в Ставрополе на территории регпарка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова разросся до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в Ставрополе разросся до 5 тысяч квадратных метров. Обложка © MAХ / МЧС Ставрополья

Кровля здания частично обрушилась. По данным спасателей, распространению огня способствуют высокая температура и особенности конструкции здания.

«Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания», — говорится в сообщении.

МЧС России усилило группировку сил на тушении пожара. К работе подключили вертолёт Ми-8 с водосливным устройством — он сбрасывает воду на очаги возгорания. Кроме того, в полную готовность приведена аэромобильная группа: 100 спасателей и 20 единиц техники. За ситуацией с воздуха следят беспилотники МЧС — они помогают оценивать масштабы огня и корректировать действия пожарных.

Всего несколько часов назад в Ставрополе площадь возгорания на складе с лакокрасочной продукцией составляла 3,5 тысячи квадратных метров. До приезда пожарных расчётов из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек. Работы на месте не прекращаются.