В Ставрополе площадь пожара на складе выросла до 3,5 тысячи квадратов

В Ставрополе площадь возгорания на территории склада лакокрасочных материалов достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания», — говорится в сообщении.

До прибытия пожарных расчётов из цехов эвакуировались 150 человек. В тушении участвуют более 50 специалистов и 18 единиц техники. Работы на месте продолжаются.

Напомним, в Ставрополе на северо-западе города вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил складское помещение с лакокрасочной продукцией на территории регпарка «СКИП Мастер» по проспекту Кулакова. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров. По предварительным данным, есть один пострадавший. Причиной возгорания могла стать разгерметизация газового баллона.