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4 июля, 11:01

Склад лакокрасочных материалов горит в Ставрополе — огонь охватил 1000 квадратов

В Ставрополе произошёл крупный пожар на северо-западе города в зоне склада лакокрасочных материалов. Пламя охватило территорию регпарка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова. Об этом сообщают очевидцы и региональная противопожарная и аварийно-спасательная служба.

В Ставрополе мощный пожар на проспекте Кулакова. Видео © Telegram / PopovaaAny, detach_exe, donskaaya, expert_cleaningSTV1

️«Сегодня в Ставрополе произошёл пожар на территории регпарка «СКИП Мастер». По оперативной информации, причиной стала разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.

Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте уже работают экстренные службы города.

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Ранее, в подмосковных Люберцах загорелась электроподстанция, из-за чего город частично остался без света. Причиной называлась техническая авария на объекте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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Наталья Афонина
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