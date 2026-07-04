Склад лакокрасочных материалов горит в Ставрополе — огонь охватил 1000 квадратов
В Ставрополе произошёл крупный пожар на северо-западе города в зоне склада лакокрасочных материалов. Пламя охватило территорию регпарка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова. Об этом сообщают очевидцы и региональная противопожарная и аварийно-спасательная служба.
В Ставрополе мощный пожар на проспекте Кулакова. Видео © Telegram / PopovaaAny, detach_exe, donskaaya, expert_cleaningSTV1
️«Сегодня в Ставрополе произошёл пожар на территории регпарка «СКИП Мастер». По оперативной информации, причиной стала разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.
Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте уже работают экстренные службы города.
Ранее, в подмосковных Люберцах загорелась электроподстанция, из-за чего город частично остался без света. Причиной называлась техническая авария на объекте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
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