Ад на райском пляже: В Турции загорелся популярный у россиян курорт

В Стамбуле на популярном среди туристов острове Бююкада произошёл масштабный пожар. Возгорание вспыхнуло на территории пляжного комплекса Viranbağı Plajı. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека, они надышались дымом.

Возгорание на пляже в Стамбуле локализовано. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщают очевидцы, огонь начался в одном из ресторанов на территории пляжа. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние строения и лесной массив. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники лесной охраны, для тушения также привлекли авиацию. По последним данным, возгорание удалось локализовать.

Власти Стамбула подтвердили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Причины пожара устанавливаются, на месте работают эксперты.

Ранее Life.ru писал, что Россия направит в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров по обращению турецкой стороны. Воздушные суда прибудут в ближайшее время, а в посольстве России в Анкаре подчеркнули: «Россия никогда не оставляет в беде своих друзей».