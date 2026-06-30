Россия направит в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров

Россия направит в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров. Об этом сообщило посольство России в Анкаре, уточнив, что решение принято в ответ на обращение турецкой стороны.

Воздушные суда прибудут в ближайшее время. В дипмиссии пожелали экипажам и всем задействованным местным службам успехов в непростом и опасном деле.

«Россия никогда не оставляет в беде своих друзей», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц из-за лесного пожара, вспыхнувшего на склоне у Трайзена, эвакуировали более 650 жителей — сначала из ближайших домов, а затем в радиусе 1 км, и всех разместили в спортзале соседней общины. Огонь охватил около 2,7 га труднодоступного леса, где раньше утилизировали боеприпасы, и на месте постоянно происходят взрывы.