Россия направит в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров
Самолёт-амфибия Бе-200. Обложка © Telegram / Посольство России в Турции
Россия направит в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров. Об этом сообщило посольство России в Анкаре, уточнив, что решение принято в ответ на обращение турецкой стороны.
Воздушные суда прибудут в ближайшее время. В дипмиссии пожелали экипажам и всем задействованным местным службам успехов в непростом и опасном деле.
«Россия никогда не оставляет в беде своих друзей», — подчеркнули в посольстве.
Ранее сообщалось, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц из-за лесного пожара, вспыхнувшего на склоне у Трайзена, эвакуировали более 650 жителей — сначала из ближайших домов, а затем в радиусе 1 км, и всех разместили в спортзале соседней общины. Огонь охватил около 2,7 га труднодоступного леса, где раньше утилизировали боеприпасы, и на месте постоянно происходят взрывы.
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