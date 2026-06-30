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30 июня, 18:21

Россия направит в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров

Самолёт-амфибия Бе-200. Обложка © Telegram / Посольство России в Турции

Самолёт-амфибия Бе-200. Обложка © Telegram / Посольство России в Турции

Россия направит в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров. Об этом сообщило посольство России в Анкаре, уточнив, что решение принято в ответ на обращение турецкой стороны.

Воздушные суда прибудут в ближайшее время. В дипмиссии пожелали экипажам и всем задействованным местным службам успехов в непростом и опасном деле.

«Россия никогда не оставляет в беде своих друзей», — подчеркнули в посольстве.

Турцию ожидает летом убийственная жара с температурой под +40
Турцию ожидает летом убийственная жара с температурой под +40

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Рейнланд-Пфальц из-за лесного пожара, вспыхнувшего на склоне у Трайзена, эвакуировали более 650 жителей сначала из ближайших домов, а затем в радиусе 1 км, и всех разместили в спортзале соседней общины. Огонь охватил около 2,7 га труднодоступного леса, где раньше утилизировали боеприпасы, и на месте постоянно происходят взрывы.

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Анастасия Никонорова
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