Названа предварительная причина крупного пожара на складе в Ставрополе

Предварительной причиной крупного пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Пожар на складе в Ставрополе. Видео © МЧС по Ставропольскому краю

«Предварительная причина возгорания — разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.

Ранее в Ставрополе произошёл крупный пожар на территории регионального парка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова, где расположен склад лакокрасочных материалов. Огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. На место происшествия были направлены подразделения экстренных служб.