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4 июля, 11:21

Названа предварительная причина крупного пожара на складе в Ставрополе

Пожар на складе в Ставрополе. Обложка © МЧС по Ставропольскому краю

Пожар на складе в Ставрополе. Обложка © МЧС по Ставропольскому краю

Предварительной причиной крупного пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Пожар на складе в Ставрополе. Видео © МЧС по Ставропольскому краю

«Предварительная причина возгорания — разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.

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Ранее в Ставрополе произошёл крупный пожар на территории регионального парка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова, где расположен склад лакокрасочных материалов. Огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. На место происшествия были направлены подразделения экстренных служб.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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