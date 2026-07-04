Названа предварительная причина крупного пожара на складе в Ставрополе
Пожар на складе в Ставрополе. Обложка © МЧС по Ставропольскому краю
Предварительной причиной крупного пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Пожар на складе в Ставрополе. Видео © МЧС по Ставропольскому краю
«Предварительная причина возгорания — разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.
Ранее в Ставрополе произошёл крупный пожар на территории регионального парка «СКИП Мастер» на проспекте Кулакова, где расположен склад лакокрасочных материалов. Огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. На место происшествия были направлены подразделения экстренных служб.
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