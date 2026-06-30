28 га леса горит в Севастополе после новой атаки дронов ВСУ

В Севастополе после отражения новой атаки беспилотников Вооружённых сил Украины зафиксированы пожары на территории 28 гектаров лесных массивов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний — ориентировочно 28 гектаров», — написал он в своём Telegram-канале.

На месте работают пожарные расчёты, обстановка остаётся сложной. Пострадавших и угрозы населённым пунктам пока не зафиксировано. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под городом, за Черноречьем, загорелась хвойная подстилка на площади восемь гектаров, причём спасатели насчитали 13 очагов, а причиной возгорания стало падение обломков сбитого беспилотника, и он отнёс этот пожар к категории повышенной сложности, для тушения которого привлекли 59 человек и 15 единиц техники. Ещё одно возгорание произошло у села Полюшко, где осколки дрона подожгли виноградники на площади около 200 квадратных метров, но огонь быстро потушили.