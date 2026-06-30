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30 июня, 11:38

28 га леса горит в Севастополе после новой атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Севастополе после отражения новой атаки беспилотников Вооружённых сил Украины зафиксированы пожары на территории 28 гектаров лесных массивов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний — ориентировочно 28 гектаров», — написал он в своём Telegram-канале.

На месте работают пожарные расчёты, обстановка остаётся сложной. Пострадавших и угрозы населённым пунктам пока не зафиксировано. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под городом, за Черноречьем, загорелась хвойная подстилка на площади восемь гектаров, причём спасатели насчитали 13 очагов, а причиной возгорания стало падение обломков сбитого беспилотника, и он отнёс этот пожар к категории повышенной сложности, для тушения которого привлекли 59 человек и 15 единиц техники. Ещё одно возгорание произошло у села Полюшко, где осколки дрона подожгли виноградники на площади около 200 квадратных метров, но огонь быстро потушили.

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Анастасия Никонорова
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