В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения

В Севастополе власти сняли ограничения по подаче электричества, так как ремонтные работы по устранению перегруза в сетях завершились. Информацией поделился губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Чиновник добавил, что включать электроприборы в домах следует постепенно, а не все сразу, чтобы не произошло новых скачков напряжения.

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено», — пообещал Развожаев.

Напомним, 29 июня в Севастополе был введён режим временного ограничения электроснабжения. Данная мера являлась, по словам властей, необходимой и вынужденной, направленной на устранение перегрузки электрических сетей за пределами региона. Это помогло предотвратить крупную аварию во всей энергосистеме. Перебои со светом начались в регионе после атаки дронов ВСУ.