Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

В Севастополе введён режим временного ограничения электроснабжения, который продлится до 21:00. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что данная мера является необходимой и вынужденной, направленной на устранение перегрузки электрических сетей за пределами региона, что позволит предотвратить крупную аварию во всей энергосистеме.

«Прошу вас с пониманием отнестись к этим временным трудностям. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Ограничения затронут, в частности, Балаклавский, Нахимовский, Ленинский и Гагаринский районы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отбили две атаки беспилотников на Севастополь — всего сбили 70 дронов. Пострадали два человека: один мужчина получил осколочные ранения ноги, у другого диагностировали баротравму уха. Кроме того, в нескольких многоквартирных домах выбило окна и повредило балконы.