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Регион
6 июля, 10:06

В Пермском крае при пожаре на ферме сгорели 4500 свиней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

В деревне Кипчак Куединского муниципального округа Пермского края произошёл крупный пожар на частной свиноферме. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. В результате огня погибли 4500 животных. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как пишет Telegram-канал Mash, cпасти удалось лишь 300 голов — их успели вывести из горящего здания до того, как пламя распространилось по всей территории. Рассматриваются две основные версии происшествия: неосторожность охранника с непотушенной сигаретой либо замыкание электропроводки. Точную причину установит экспертиза МЧС.

На месте работали 41 сотрудник и 14 единиц техники, погибших и пострадавших среди людей нет. Основным партнёром фермы является один из мясокомбинатов, который ежедневно закупает около 200 голов живого скота на юге региона. Ущерб от потери поголовья подсчитывается.

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Ранее в приюте Тверской области произошёл крупный пожар, в котором погибли 19 собак, спастись удалось лишь трём питомцам, получившим тяжёлые ожоги. Сотрудники организации «Шанс на жизнь» назвали случившееся трагедией, постройка и всё имущество полностью сгорели.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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