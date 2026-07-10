Крыша ТЦ загорелась в подмосковном Красногорске

В Красногорске Московской области произошёл пожар. Предварительно, горит крыша торгового центра «ТераБит». Об этом пишет телеграм-канал «Красногорск».

В Красногорске загорелся торговый центр. Видео © Telegram/ КРАСНОГОРСК

Известно, что огонь охватил верхние этажи здания. На место сразу выехали экстренные службы, включая пожарных и спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Ижевске произошёл крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма — площадь открытого горения достигла примерно 1250 квадратных метров. На место прибыли пожарные и спасатели, причины возгорания уточняются.