Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 17:05

Крыша ТЦ загорелась в подмосковном Красногорске

Обложка © Telegram/ КРАСНОГОРСК

Обложка © Telegram/ КРАСНОГОРСК

В Красногорске Московской области произошёл пожар. Предварительно, горит крыша торгового центра «ТераБит». Об этом пишет телеграм-канал «Красногорск».

В Красногорске загорелся торговый центр. Видео © Telegram/ КРАСНОГОРСК

Известно, что огонь охватил верхние этажи здания. На место сразу выехали экстренные службы, включая пожарных и спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала, причины возгорания устанавливаются.

Поджигатель заявил, что случайно спалил исторический особняк Ропса во сне
Поджигатель заявил, что случайно спалил исторический особняк Ропса во сне

Ранее в Ижевске произошёл крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма — площадь открытого горения достигла примерно 1250 квадратных метров. На место прибыли пожарные и спасатели, причины возгорания уточняются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar