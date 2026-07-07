Поджигатель заявил, что случайно спалил исторический особняк Ропса во сне

В Санкт-Петербурге нетрезвый 34-летний мужчина зашёл в историческое здание — Дом Ропса на Петровской косе. Там он закурил, бросил окурок и ушёл. Уникальный образец архитектуры был полностью уничтожен огнём. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что нарушитель уже задержан.

Задержан поджигатель исторического здания в Петербурге. Видео © Петербургская полиция

«6 июля в 14:09 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом историческом здании, расположенном в доме 9 на Петровской косе. На место незамедлительно выехали полицейские, а также экстренные службы. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Задержанный свою вину признал. Он рассказал, что заснул в особняке Ропса с непотушеной сигаретой, а когда очнулся, то пол от упавшего окурка уже полыхал. Мужчине пришлось спасаться. По его словам, пламя моментально распространилось по этажам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Огонь уничтожил Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов «Ропс и Ко» — редкий образец деревянной архитектуры на Петровской косе. Здание долгое время находилось в заброшенном состоянии. Ранее его планировали восстановить и открыть внутри музей, посвящённый яхтенному спорту.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в ангаре рядом с Финляндским вокзалом в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в Калининском районе. Огонь вспыхнул во время проведения строительных работ.