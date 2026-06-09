Четыре человека погибли при пожаре у Финляндского вокзала в Петербурге

Четыре человека погибли при пожаре в ангаре рядом с Финляндским вокзалом в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в Калининском районе. Огонь вспыхнул 8 июня во время проведения строительных работ, пишет пресс-служба СК по региону.

При пожаре в ангаре у Финляндского вокзала погибли четыре человека. Видео © Telegram/ МЧС Санкт-Петербурга

После разбора обломков спасатели обнаружили тела двоих погибших. Среди них был собственник организации. Кроме того, двоих женщин госпитализировали после ЧП, однако их травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников организации, связанной с производством и продажей химических продуктов, проводили работы в арендованном здании. Во время этих действий произошла детонация химического вещества, после чего началось возгорание. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

На месте работали пожарные и экстренные службы. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее Life.ru писал о возгорании на территории перевалочного комплекса в Новороссийске. Пожар произошёл ночью 8 июня после атаки БПЛА. Пострадавших не было. Для тушения привлекались 130 человек и 39 единиц техники, в том числе силы МЧС.