Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидирован

Пожар на территории перевалочного комплекса в Новороссийске ликвидирован. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Возгорание произошло ночью 8 июня после атаки БПЛА. Пострадавших не было.

Для тушения привлекались 130 человек и 39 единиц техники, в том числе силы МЧС.

Также ВСУ в ночь на 8 июня атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Пожар был оперативно ликвидирован силами экстренных служб.