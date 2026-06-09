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Регион
9 июня, 02:38

Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидирован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Пожар на территории перевалочного комплекса в Новороссийске ликвидирован. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Возгорание произошло ночью 8 июня после атаки БПЛА. Пострадавших не было.

Для тушения привлекались 130 человек и 39 единиц техники, в том числе силы МЧС.

На перевалочном комплексе в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки дрона
На перевалочном комплексе в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки дрона

Также ВСУ в ночь на 8 июня атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Пожар был оперативно ликвидирован силами экстренных служб.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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