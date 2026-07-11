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11 июля, 08:58

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушили спустя два дня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на нефтебазе в Твери, который начался девятого июля, удалось окончательно потушить. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королёв в мессенджере «Макс».

Королёв сообщил, что почти двое суток интенсивного труда, сопряжённого с риском, увенчались успехом, и теперь угроза полностью устранена.

«Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован», — написал он.

Врио губернатора также добавил, что тушение осталось позади, однако расслабляться пока рано. По его словам, за обстановкой на объекте продолжат следить.

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Ильского НПЗ
В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Ильского НПЗ

Ранее в Тверской области после отражения атаки украинских беспилотников загорелся резервуар на территории нефтебазы. Виталий Королёв сообщил, что возгорание произошло из-за падения обломков, сбитых системой противовоздушной обороны. Он уточнил, что лично находится на месте, где уже развёрнут штаб и работают все оперативные службы. Специалисты быстро приступили к тушению и обеспечению безопасности объекта, а данные о нанесённом ущербе продолжают уточняться.

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Вероника Бакумченко
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