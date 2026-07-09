После атаки БПЛА ВСУ в Тверской области загорелся резервуар нефтебазы

В Тверской области после отражения атаки украинских беспилотников ночью 9 июля произошло возгорание на территории предприятия «Тверская нефтебаза». О пожаре сообщил врио губернатора региона Виталий Королёв.

По его словам, в результате работы систем противовоздушной обороны обломки беспилотника привели к возгоранию одного из резервуаров предприятия в Твери.

«Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», – написал Королёв.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий и обеспечением безопасности объекта. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что после атаки украинских беспилотников загорелась территория промышленного объекта под Ставрополем. По предварительным данным, пожар произошёл в районе хутора Вязники Шпаковского округа. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.