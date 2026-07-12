Лесной пожар накрыл север Уэльса дымом и вынудил жителей покинуть дома

Жителей нескольких деревень на севере Уэльса эвакуировали из-за сильного задымления от лесного пожара. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

В Уэльсе эвакуировали жителей деревень из-за лесного пожара. Видео © X / Last of Fireflies

«С учётом площади и сложности инцидента на его устранение потребуется какое-то время», — заявила представитель пожарно-спасательной службы Северного Уэльса Дженнингс.

Возгорание началось утром в воскресенье в горной местности неподалёку от города Конуи. Спасатели продолжают тушение, однако ликвидацию осложняют масштаб охваченной огнём территории и погодные условия.

На большей части Англии сохраняется экстремальная жара, а риск новых возгораний оценивается как очень высокий. С 16 июля опасность может вырасти до исключительно высокой.

Ранее в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали 43 пожара. К тушению привлекали сотрудников лесной охраны, десантников авиационной службы, вертолёты и спецтехнику «Казавиалесоохраны». Девять возгораний произошли в учреждениях, подведомственных местным властям, ещё 34 — непосредственно на территории лесного фонда.