Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 08:26

В Кронштадте произошёл крупный пожар в эллингах, пострадала женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Утром 12 июля в Кронштадтском районе на улице Восстания произошёл пожар, который удалось локализовать. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме 76 поступило в 06:00. Горели эллинги на площади 600 кв. м. В 06:15 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС. В 09:34 огонь локализовали и ранг отменили.

Пострадала женщина — её госпитализировали. На месте работали 25 сотрудников и 5 единиц техники.

Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы
Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы

Ранее в Батайске Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два подростка — 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении смерти. Силовики осмотрели место трагедии и опросили владельцев дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar