В Кронштадте произошёл крупный пожар в эллингах, пострадала женщина

Утром 12 июля в Кронштадтском районе на улице Восстания произошёл пожар, который удалось локализовать. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме 76 поступило в 06:00. Горели эллинги на площади 600 кв. м. В 06:15 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС. В 09:34 огонь локализовали и ранг отменили.

Пострадала женщина — её госпитализировали. На месте работали 25 сотрудников и 5 единиц техники.

Ранее в Батайске Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два подростка — 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении смерти. Силовики осмотрели место трагедии и опросили владельцев дома.