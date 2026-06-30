Два подростка заживо сгорели в частном доме в Батайске

В Батайске Ростовской области два подростка 14 и 15 лет погибли во время пожара в частном доме, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». О трагедии пишет СК по региону.

Последствия пожара в Батайске. Видео © Telegram / Ростовский следком

«Поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений, расположенных в городе Батайске, произошло возгорание, в результате которого погибли двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — уточнили в региональном следкоме.

Силовики осматривают место трагедии и опрашивают собственников дома. Причину пожара предстоит выяснить. В МЧС уточнили, что трагедия разыгралась на улице 2-я Полтавская. К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена летняя кухня на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 18 специалистов и 6 единиц техники. Во время тушения огня сотрудники МЧС нашли тела двух подростков 14 и 15 лет. Эксперты ведомства считают наиболее вероятной причиной пожара неисправную электропроводку на потолке.

Ранее сообщалось, что во время пожара в 20-этажном доме в Краснодаре многоэтажке мужчина, спасаясь от огня, вылез из окна седьмого этажа и повис на коробе для кондиционера. Около 20 минут он ожидал спасения.