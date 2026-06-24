Мужчина в трусах повис на кондиционере, спасаясь от пожара в квартире на Кубани

Во время пожара в 20-этажном доме в Краснодаре многоэтажке мужчина, спасаясь от огня, вылез из окна седьмого этажа и повис на коробе для кондиционера. Около двадцати минут он ожидал спасения. Кадрами отчаянного поступка делится Kub Mash.

В Краснодаре мужчина вылез из окна, спасаясь от пожара. Видео © Telegram / Kub Mash

Возгорание заметили соседи и сразу вызвали пожарных. В это время находящийся в квартире мужчина вылез на кондиционер в одних трусах. Спасатели прорвались в жилище и потушили огонь на площади в 50 квадратных метров, после чего помогли жильцу залезть обратно.

Ранее Life.ru показал видео с места пожара в Москве, в котором погибла девушка, прыгнувшая из окна четвёртого этажа в попытке спастись от огня. Соседи рассказали, что она была замкнутой и долгое время жила за границей.