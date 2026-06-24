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24 июня, 04:32

В Пензе пожар охватил торговый центр

Обложка © МАКС / МЧС Пензенской области

Обложка © МАКС / МЧС Пензенской области

В Пензе на улице Суворова сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения около 6 утра.

Первые пожарно-спасательные подразделения зафиксировали на месте густой чёрный дым и открытое горение кровли здания. На тушении задействованы 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. Причины возгорания устанавливают.

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Антон Голыбин
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