В Пензе пожар охватил торговый центр

В Пензе на улице Суворова сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения около 6 утра.

Первые пожарно-спасательные подразделения зафиксировали на месте густой чёрный дым и открытое горение кровли здания. На тушении задействованы 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. Причины возгорания устанавливают.