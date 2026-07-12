За неделю в лесном фонде Казахстана зарегистрировали 43 пожара

С 5 по 11 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зафиксировано 43 лесных пожара. Об этом сообщает Qaz365.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов республики.

В ликвидации возгораний участвовали сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиационной пожарной службы, вертолёты и специальная техника «Казавиалесоохраны». Из общего числа пожаров девять произошли в лесных учреждениях, подведомственных местным исполнительным органам, ещё 34 — непосредственно на территории государственного лесного фонда.

Очаги возгораний были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования, с помощью систем раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого государственной лесной охраной. Благодаря оперативному реагированию все пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.

Накануне стало известно, что в посёлке Ильино Тверской области при ночном пожаре в частном доме погиб ребёнок. Тело несовершеннолетнего нашли после того, как огонь потушили. На место происшествия выезжал прокурор Западнодвинского района. Обстоятельства трагедии выясняются.