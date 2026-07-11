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Регион
11 июля, 10:34

В Тверской области при пожаре в частном доме погиб ребёнок

Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области

В посёлке Ильино Западнодвинского округа Тверской области ночью загорелся частный дом, при пожаре погиб ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале ведомства.

В Тверской области ночью произошёл пожар в частном доме, который унёс жизнь ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Тверской области

В Тверской области ночью произошёл пожар в частном доме, который унёс жизнь ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Тверской области

Возгорание случилось глубокой ночью. После того как огонь потушили, спасатели нашли внутри тело несовершеннолетнего.

«На место происшествия выехал прокурор Западнодвинского района Евгений Масленников», — сообщили в ведомстве.

Специалисты уже начали осматривать пожарище и разговаривать с соседями. Что именно стало причиной пожара, установит экспертиза. Следователям предстоит найти источник огня. Кроме того, проверят, как в доме соблюдались правила пожарной безопасности.

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Двое детей погибли в пожаре в Дагестане, их нашли обнявшимися в углу комнаты

Ранее два подростков 14 и 15 лет погибли во время пожара в частном доме в Батайске Ростовской области. По факту гибели детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, силовики осматривали место трагедии и опрашивали хозяев дома.

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Вероника Бакумченко
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