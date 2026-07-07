Двое детей погибли в пожаре в Муцалауле, их нашли обнявшимися в углу комнаты

Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе Муцалаул. Тела нашли обнявшимися в углу комнаты, ожогов на них не было. Об этом сообщает Mash Gor.

По предварительным данным, ребята находились дома одни, пока родители были на работе. Причину возгорания специалисты пока не установили. Глава села предположил, что в доме что-то начало тлеть. Испуганные малыши забились в угол, обнялись и ждали, когда их спасут.

Огонь до комнаты не добрался, но дети надышались угарным газом и задохнулись до прибытия пожарных. Спасти их не успели.

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